«Росатом»: строительные работы на АЭС «Бушер» остановлены

Строительство новых блоков АЭС «Бушер» в Иране приостановлено, однако проект останется в числе ключевых для «Росатома». Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

По его словам, из-за боевых действий прогнозировать развитие ситуации сложно, но российские специалисты продолжат работу на объекте.

«Мы понимаем свою ответственность перед иранским народом, перед правительством Ирана за реализацию объекта "Бушер", второго и третьего блоков, за работу первого блока», — заявил господин Лихачев (цитата по «РИА Новости»).

Город, где расположена станция, попал под удар после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. Из страны эвакуировали детей сотрудников «Росатома» и 94 человека из числа избыточного персонала. При улучшении обстановки компания намерена вывезти еще до 200 российских специалистов.

Тегеран отвечает ударами по американским военным базам в странах Персидского залива. Вашингтон заявляет, что среди целей операции — прекращение иранской ядерной программы. Переговоры, предшествовавшие боевым действиям, результата не принесли, уточнил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В ходе первых атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи.