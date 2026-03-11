Лихачев назвал сложной и напряженной ситуацию на АЭС «Бушер» в Иране

Обстановка на АЭС «Бушер» в Иране «очень сложная и напряженная», заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев. При этом, по его словам, ситуация пока находится под контролем. Участники конфликта на Ближнем Востоке «воздерживаются от прямых атак» на станцию, добавил гендиректор госкорпорации.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Где-то выбило взрывной волной стекла, где-то произошло запыление, в том числе жилых территорий»,— сказал господин Лихачев журналистам (цитата по ТАСС). Однако «удары и взрывы находятся на определенном удалении» от строительной площадки и действующего энергоблока «Бушер», добавил гендиректор «Росатома».

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Строительство новых блоков АЭС «Бушер» решили приостановить. Ночью 11 марта с объекта эвакуировали 150 российских сотрудников, а также членов их семей. В Бушере остаются еще около 450 российских сотрудников.