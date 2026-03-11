Минфин: правительство не будет сокращать расходы на соцобязательства и нужды СВО

Приоритизация расходов государственного бюджета не затронет социальные обязательства, затраты на оборону и безопасность страны. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Минфина России.

«Важно, что прорабатываемые решения не затрагивают выполнение государством принятых обязательств перед гражданами, а также финансовое обеспечение затрат на оборону и безопасность страны, нужды СВО и поддержку семей участников СВО»,— рассказали в министерстве.

В министерстве отметили, что сейчас российское правительство рассматривает предложения по изменению параметра базовой цены на нефть по бюджетному правилу. Этот процесс должен сопровождаться приоритизацией расходной части бюджета. Инициатива позволит избежать увеличения государственных заимствований, обеспечит устойчивость государственных финансов и не приведет к ужесточению денежно-кредитной политики.

Введенная в 2024 году конфигурация бюджетного правила устанавливала базовую цену на нефть на уровне $60 за баррель с индексацией на 2% начиная с 2027 года. В 2025 году было принято решение о постепенном — с шагом в $1 в год — снижении цены отсечения в бюджетном правиле с $60 до $55 за баррель к 2030 году.

В 2025 году дефицит федерального бюджета составил 5,65 трлн руб., или 2,6% ВВП. По предварительным данным Минфина, дефицит за первые два месяца 2026 года составил 3,449 трлн руб., или 1,5% ВВП. Источники «Ведомостей» узнали, что в правительстве планируют сократить расходы на национальные проекты.