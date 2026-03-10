Дефицит бюджета РФ в январе—феврале достиг 3,5 трлн рублей

По предварительным данным Минфина России, дефицит федерального бюджета за первые два месяца 2026 года составил 3,449 трлн руб., или 1,5% ВВП. Это близко к годовому плановому показателю в 3,786 трлн руб. (1,6% ВВП). В январе дефицит оценивался в 1,718 трлн руб., в феврале, таким образом, он оказался примерно на том же уровне.

В ведомстве пояснили, что высокие значения дефицита в начале года связаны с опережающим финансированием расходов и не повлияют на достижение целевых параметров структурного баланса по итогам года.

Доходы бюджета в январе—феврале снизились на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,767 трлн руб.. Нефтегазовые доходы упали почти наполовину (на 47%), составив 826 млрд руб., что ниже базового уровня. Это связано с падением цен на нефть. Недополученные нефтегазовые доходы были компенсированы средствами Фонда национального благосостояния. Ненефтегазовые доходы, напротив, выросли на 4,1%, до 3,942 трлн руб., в том числе поступления от НДС увеличились на 10,8%.

Расходы бюджета за отчетный период выросли на 5,8% год к году, достигнув 8,216 трлн руб.. В Минфине отметили, что динамика исполнения расходов соответствует траектории прошлого года благодаря оперативному заключению контрактов и авансированию.