«Ведомости» узнали о предложении Минфина сократить бюджетные расходы на 10%

Минфин РФ в начале 2026 года сообщил о необходимости сократить расходы на 10%, чтобы не допустить расширения дефицита бюджета. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на три источника и высокопоставленного федерального чиновника. Информацию об инициативе подтвердил изданию представитель Минфина.

В министерстве отметили, что инициатива позволит избежать дополнительных государственных заимствований, обеспечит устойчивость государственных финансов, не приведет к ужесточению денежно-кредитной политики. «Важно, что прорабатываемые решения не затрагивают выполнение государством принятых обязательств перед гражданами, а также финансовое обеспечение затрат на оборону и безопасность страны, нужды СВО и поддержку семей участников СВО»,— сообщил «Ведомостям» представитель Минфина.

По словам одного из источников, федеральным органам исполнительной власти было поручено проработать способы сократить «вообще все расходы» на 10%. Они уже оформили свои предложения и направили в Минфин. Сейчас их рассматривает правительство. Предварительно, финансирование сократят по нацпроектам, бюджет на приоритетные направления социальной политики, обороны и безопасности останется без изменений.

С 2025 года в России был запущен шестилетний цикл реализации 19 новых национальных проектов. По состоянию на 1 августа 2025 года Россия вложила около 60% от плановой суммы из федерального бюджета в развитие нацпроектов. План по исполнению выполнен в большей степени у проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» (69,3%), «Семья» (66,7%), «Новые технологии сбережения здоровья» (65,2%), «Молодежь и дети» (64,2%), «Продолжительная и активная жизнь» (62,3%).

В 2025 году дефицит федерального бюджета составил 5,65 трлн руб., или 2,6% ВВП. По предварительным данным Минфина, дефицит за первые два месяца 2026 года составил 3,449 трлн руб., или 1,5% ВВП.