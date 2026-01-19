Дефицит бюджета России по итогам 2025 года составил 5,65 трлн рублей

Дефицит федерального бюджета по итогам 2025 года составил 5,65 трлн руб., или 2,6% ВВП. Ненефтегазовый дефицит в прошлом году был в пределах 6,5% против 7,3% по итогам 2024 года, указано в пресс-релизе Минфина России.

В целом федеральный бюджет исполнен в соответствии с целевыми параметрами, сообщили в ведомстве. Первичный структурный дефицит с поправкой на сальдо бюджетных и межгосударственных кредитов в 2025 году составил 1,2% ВВП, что находится в пределах целевых параметров в 1,3%.

По предварительной оценке, в 2025 году объем доходов федерального бюджета составил 37,28 млрд руб., что на 1,6% выше показателя за 2024 год. Положительная динамика сохраняется в части поступления ключевых нефтегазовых доходов федерального бюджета (+13% год к году) и бюджетной системы в целом (+12%).

Объем расходов бюджета РФ составил 42,93 млрд руб., превысив показатели предшествующего года на 6,8%. Исполнение расходов федерального бюджета по итогам 2025 года — 99% к сводной бюджетной росписи.