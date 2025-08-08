Россия вложила в нацпроекты 3,5 трлн рублей из бюджета

Россия вложила около 60% от плановой суммы из федерального бюджета в развитие национальных проектов. На сайте Минфина сообщают, что на начало августа государство выделило 3,5 трлн руб.

По состоянию на 1 августа 2025 года план по исполнению выполнен в больше степени у проектов «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» (69,3%) «Семья» (66,7%), «Новые технологии сбережения здоровья» (65,2 %), «Молодежь и дети» (64,2%), «Продолжительная и активная жизнь» (62,3%).

Меньше всего инвестиций поступало на проекты «Средства производства и автоматизации» (19,9 %), «Эффективная транспортная система» (29,5%) и «Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (0%).