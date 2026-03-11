Беззащитный актив

Война на Ближнем Востоке вызвала неожиданную реакцию мировых инвесторов: они распродают самый традиционный «защитный актив» — золото. С начала месяца активы золотых биржевых фондов упали на 37 тонн, до 3,1 тыс. тонн. Продажи были вызваны, в частности, необходимостью компенсации убытков в других активах, которые пострадали из-за роста геополитических рисков.

Активные боевые действия на Ближнем Востоке привели к сильнейшей за последние месяцы распродаже золота. Согласно данным агентства Bloomberg, суммарные активы золотых биржевых фондов (ETF) по итогам 9 марта приблизились к 3,1 тыс. тонн, минимума с 15 января. С начала месяца они снизились почти на 37 тонн. Это сильнейшее движение с осени прошлого года, когда на фоне фиксации прибыли спекулянтами активы фондов за две недели сократились на 59 тонн (см. “Ъ” от 29 октября 2025 года). О снижении интереса инвесторов к золоту свидетельствуют и данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (учитывает данные EPFR), общий объем чистых продаж акций золотых фондов за неделю, закончившуюся 4 марта, составил $1,8 млрд.

Создавшаяся ситуация уникальна тем, что в предыдущие периоды резкого роста геополитических рисков из-за боевых действий росли и вложения в золото. В частности, во время 12-дневной войны на Ближнем Востоке вложения в золотые ETF выросли в полтора раза, до $2,8 млрд, за неделю (см. “Ъ” от 30 июня 2025 года). Золото исторически рассматривается «безопасной гаванью», куда в кризисных условиях, вызванных экономическими или политическими потрясениями, уходят инвесторы.

Однако, как отмечает независимый портфельный управляющий по глобальным рынкам Алена Николаева, «если учесть структуру товарно-денежных потоков и конъюнктуру рынка в целом, получается немного другая логика». Из-за перекрытия Ормузского пролива произошел резкий рост стоимости нефти (котировки Brent на спот-рынке превышали $114 за баррель, см. “Ъ” от 10 марта), что автоматически усиливает инфляционные ожидания. Это, в свою очередь, заставляет рынок пересматривать ожидания по ставке ФРС. «Чем выше вероятность того, что дольше регуляторы будут держать ставки на повышенных уровнях, тем сильнее давление на золото, которое не приносит купонного дохода»,— поясняет госпожа Николаева.

Вдобавок к этому ближневосточный конфликт привел к укреплению американской валюты. С начала марта индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих мировых валют) вырос на 1,5% и закрепился на уровне 99 пунктов, поднявшись к значениям начала года. Уход в долларовые активы — типичная реакция в кризисных условиях. В таких случаях даже защитные активы могут продаваться потому, что участникам рынка нужны наличные. «Часть инвесторов могла продавать золото для покрытия убытков и маржин-коллов на фондовом рынке в условиях повышенной волатильности»,— отмечает руководитель отдела анализа акций Sirius Capital Анна Казарян.

Все это отразилось на золотых котировках. По данным Investing.com, 2 марта, в первый рабочий день после начала боевых действий, стоимость золота приближалась к $5,42 тыс. за тройскую унцию, максимума с конца января.

Однако в последующие дни последовала коррекция, и 11 марта стоимость стабилизировалась ниже $5,19 тыс. за унцию.

«Дополнительное давление на котировки оказала логистика: из-за войны часть физических поставок золота оказалась заблокирована в таких хабах, как Дубай, что привело к продажам золота на локальном рынке с дисконтом и нарушению обычных торговых потоков»,— отмечает Анна Казарян.

В связи с тем что паника на мировых рынках несколько утихла, потребность в насыщении портфелей ликвидностью через продажу золота уменьшилась. Поэтому в ближайшие дни притоки в золотые фонды могут возобновиться. «Геополитика, потенциальный скачок инфляции и общее давление на финансовую систему никуда не делись. Сейчас мы наблюдаем краткосрочную смену настроений, а не разворот долгосрочного позиционирования»,— подчеркивает госпожа Николаева. Ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин считает, что рост золота продолжится в ближайшие недели до значений $5,4–5,6 тыс. за унцию.

Виталий Гайдаев