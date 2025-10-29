Золото очистилось от спекулянтов

Падение стоимости золота, начавшееся на прошлой неделе, спровоцировало распродажу благородного металла. За последние четыре дня активы золотых биржевых фондов (ETF) сократились более чем на 37 тонн (1,2%), что стало сильнейшим падением за два года. В свою очередь, сокращение спекулятивных позиций усилило дальнейшее снижение цены золота, которая откатывалась ниже уровня $3,9 тыс. за тройскую унцию, потеряв от исторического максимума более 10%. Впрочем, управляющие фондами ждут нового витка роста стоимости металла и вложений в него в силу более фундаментальных факторов.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По данным Investing.com, 28 октября котировки золота на спот-рынке впервые за три недели опускались ниже уровня $3900 за тройскую унцию. В ходе торгов они достигали отметки $3887 за унцию — минимума с 6 октября. Даже с учетом последующей коррекции цены остановились ниже отметки $3960 за унцию, что на 1% ниже закрытия предыдущего дня. За последние три дня золото потеряло в цене 4%, а от исторического максимума, достигнутого 20 октября, цены упали почти на 10%.

Это спровоцировало распродажу драгоценного металла. Согласно последним данным агентства Bloomberg, в начале недели активы биржевых фондов, инвестирующих в золото, сократились почти на 14 тонн, до 3040 тонн. За четыре дня активы фондов уменьшились более чем на 37 тонн и вернулись к значению двухнедельной давности.

Впрочем, два года назад, когда цены находились значительно ниже (около $2 тыс. за унцию), действия инвесторов были более резкими. В сентябре—октябре 2023 года на фоне жесткой денежно-кредитной политики ФРС управляющие сократили вложения в золото на 124 тонны. Выведенные деньги уходили в первую очередь в казначейские облигации, доходности которых достигли максимальных значений более чем за 15 лет.

Нынешней распродаже предшествовали два месяца рекордных инвестиций, за время которых активы золотых ETF выросли более чем на 200 тонн, до трехлетнего максимума в 3077 тонн. В первые недели такие инвестиции были поддержаны ожиданиями возобновления цикла снижения ставки ФРС. Затем инвесторы уже старались не упустить бурный рост стоимости металла (см. “Ъ” от 27 октября). Спекулятивный капитал, который на основе данных EPFR можно оценить в $40 млрд, привел к тому, что с начала осени золото подорожало почти на 30% и в начале прошлой недели впервые в истории достигло отметки $4382 за тройскую унцию.

Коррекция на рынке золота могла быть усилена сокращением премии за риск на фоне заключения рамочного соглашения между США и Китаем по торговой сделке, а также желанием инвесторов зафиксировать прибыль после бурного роста последних месяцев. «В момент эйфории многие участники рынка покупали золотые ETF или фьючерсы на золото с кредитным плечом. Когда цена резко перешла к снижению, запас финансовой прочности таких игроков мог иссякнуть, что привело к принудительному закрытию позиций»,— отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. По словам портфельного управляющего Astero Falcon Алены Николаевой, пробой уровня $4 тыс. запустил лавину автоматических продаж во фьючерсах, а также в ориентированных на них фондах.

В нынешних условиях продажи могут продолжиться, что приведет к дальнейшему снижению цены золота. На конференции LBMA/LPPM Global Precious Metals, которая проходила 26–28 октября в Киото, открыто признали, что скачок цен был слишком резким и рынку необходима здоровая коррекция, отмечает Алена Николаева. Она не исключает дальнейших продаж металла профессиональными инвесторами и снижения цены до $3,5–3,7 тыс. за унцию, прежде чем начнется новый этап роста. В пользу долгосрочного роста цены говорят огромный бюджетный дефицит США, ожидания новых шагов по снижению ставки ФРС, недоверие к фиатным валютам. К тому же, как считает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин, текущее снижение может побудить крупных участников — центробанки — к более активным покупкам золота в золотовалютные резервы. С возобновлением роста стоимости металла он не исключает увеличения спроса и на золотые ETF.

Виталий Гайдаев