Brent наливают по сто

В понедельник цена на нефть марки Brent взлетела до $114 за баррель. Даже с учетом отката к $100 за баррель за день цены выросли на 12% и на 40% с начала войны на Ближнем Востоке. Причинами стало перекрытие Ормузского залива, что привело к выпадению 17% мирового поставок нефти. Если стороны не смогут решить вопрос с проходом танкеров через пролив, цены уже в конце марта могут обновить исторический максимум 2008 года.

Новую неделю Brent начала с одного из сильнейших подъемов цены. По данным Investing.com, в самом начале дня 9 марта стоимость североморской нефти на спот-рынке впервые за четыре года поднялась выше уровня $100 за баррель. Утром котировки достигли отметки $114,3 за баррель, что на 25,6% выше значения закрытия пятницы. Даже с учетом коррекции цены оставались в диапазоне $102–105 за баррель. С начала конфликта на Ближнем Востоке цены выросли почти на 40%.

В последний раз нефть дорожала так стремительно в марте 2022 года. Тогда на фоне начала СВО и вводимых против России западных санкций, а также отказа от российского сырья, включая нефть, Brent подорожала на 40%, до $132 за баррель.

Как и четыре года назад, главной движущей силой подъема стали опасения дефицита сырья на мировом рынке, на этот раз из-за войны на Ближнем Востоке.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, рынок закладывал в котировки сразу несколько шоков — сокращение добычи в части стран региона, перебои с отгрузками, рост страховых премий, угроза атак на танкеры и резкое удорожание нефтепродуктов. То есть рынок покупал не столько нефть, сколько страховку от худшего сценария, которым исторически рассматривалось перекрытие Ормузского пролива, отмечает он. Если до февраля 2026 года через пролив проходило в среднем 135 танкеров в день, то после начала конфликта показатель упал почти до нуля.

В результате произошедшего, согласно оценке аналитиков Goldman Sachs, расчетные потоки нефти через Ормузский пролив к концу минувшей недели снизились на 18 млн баррелей в сутки, до 2 млн баррелей в сутки, что соответствует примерно 10% от нормального уровня, а рынок недосчитался 17% мирового поставок нефти. Часть потоков была перенаправлена по трубопроводам и портам в Янбу (Красное море, Саудовская Аравия) и Фуджейре (Оманский залив, ОАЭ), но перенаправлено, по оценкам аналитиков, было лишь 0,9 млн баррелей в сутки за последние четыре дня.

Таким образом, рынок недосчитался 17,1 млн баррелей, что, как отмечают в отчете Goldman Sachs, в 17 раз больше пикового сокращения добычи в России в апреле 2022 года.

Эффект был усилен техническими факторами. Инвестиционный банкир Илья Сушков обращает внимание, что после пробоя ключевых уровней сопротивления около $82–85 за баррель по Brent, сработали стоп-ордера по коротким позициям, что усилило движение вверх.

Впрочем, пока, как отмечает Илья Сушков, ситуация с дефицитом поставок не выглядит драматичной, в том числе и в связи с тем, что коммерческие запасы нефти в развитых странах остаются на относительно комфортных уровнях. У США на конец февраля, по данным EIA, было около 1,684 млрд баррелей совокупных запасов нефти и нефтепродуктов.

Такие объемы сырья, отмечает Владимир Чернов, дают США гораздо больший запас прочности, чем большинству чистых импортеров. Высокие запасы сырой нефти и у Китая, которые по разным оценкам составляют 1,2–1,5 млрд баррелей. Заметно уязвимее Индия. По данным Indian Strategic Petroleum Reserves Ltd, страна имеет суммарную емкость хранения примерно на 74 дня нефти и нефтепродуктов, но именно государственные стратегические резервы покрывают лишь около 9,5 дня спроса.

Однако, если в течение нескольких недель конфликт на Ближнем Востоке не закончится или не будет восстановлена поставка сырья через Ормузский пролив, дефицит нефти начнет влиять и на те регионы, где запасы высокие. Аналитики Goldman Sachs не исключают, что к концу марта без восстановления поставок нефти через Ормузский пролив цены могут вырасти выше пиковых уровней 2008 года — до $150 за баррель.

Рост цен на нефть оказывает позитивное, но ограниченное влияние на российский фондовый рынок. В понедельник индекс Московской биржи впервые с августа 2025 года поднимался выше уровня 2950 пунктов, но затем скорректировался до 2884 пунктов, что лишь на 1% выше значений закрытия пятницы. При этом котировки акций ряда нефтяных компаний — «Роснефти», «Газпром нефти», «Русснефти», ЛУКОЙЛа — демонстрировали уверенный рост, прибавив 2,9–5,6%.

«Акции нефтяных компаний растут более медленными темпами, чем повышаются цены на нефть, так как у биржевиков большие сомнения в устойчивости ралли на мировом нефтяном рынке»,— отмечает стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Дополнительной поддержкой для рынка выступает бюджетный эффект. «Более высокие нефтегазовые доходы снижают риски дефицита бюджета и уменьшают давление на фискальную политику, что позитивно воспринимается рынком»,— отмечает директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко.

Виталий Гайдаев