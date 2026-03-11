В ЕС начали адаптировать энергосети к работе с возобновляемыми источниками

Еврокомиссия работает над усовершенствованием энергетической сети Евросоюза, которая не приспособлена в полной мере к потреблению энергии от возобновляемых источников. Об этом сообщила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен. По ее словам, энергосеть ЕС нуждается в модернизации.

«Мы, разумеется, хотим увеличить производство энергии из возобновляемых источников в ближайшие годы и поэтому изучаем различные возможности финансирования и инвестирования с целью усовершенствовать нашу энергетическую инфраструктуру»,— сказала госпожа Итконен на брифинге в Брюсселе (цитата по «Интерфаксу»).

Чтобы усовершенствовать энергосеть ЕС, Еврокомиссия проводит консультации высокого уровня в энергетической сфере. Анна-Кайса Итконен отметила, что перед тем как увеличивать долю энергии из возобновляемых источников, необходимо продумать, как сеть будет потреблять «производственные и нарастающие объемы».

По словам представителя ЕК, сейчас в блоке нет дефицита нефти и газа. При этом из-за геополитической ситуации ЕС готов принять меры. В их числе — рекомендации Международному энергетическому агентству (МЭА) использовать кризисные резервы.

Из-за конфликта на Ближнем Востоке и ограничений на судоходство в Ормузском проливе цена на газ в Европе впервые с января 2023 года превысила $800 за 1 тыс. куб. м. 9 марта цена на нефть марки Brent поднималась выше $114 за баррель. Сегодня страны-участницы МЭА договорились о поставке на мировой рынок 400 млн баррелей нефти из своих стратегических запасов.