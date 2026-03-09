Цена газа в Европе превысила $800 впервые с января 2023 года

Цена газа на бирже в Европе на открытии торгов выросла до около $820 за 1 тыс. куб. м, или €68,635 за МВт.ч. Стоимость апрельского фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах превысила $800 впервые с января 2023 года, следует из данных биржи ICE. С начала дня рост котировок составил 30%, пишет Bloomberg.

Цены перешли к росту после того, как США и Израиль 28 февраля атаковали Иран. В ответ республика начала наносить удары по американским военным базам в Персидском заливе. Конфликт продолжается уже десятый день и не показывает признаков ослабления, что «вносит дополнительную неопределенность» на энергетические рынки, отмечает агентство. В частности, Европа находится в уязвимом положении, поскольку после зимы ее запасы сжиженного природного газа истощены. Это значит, что летом ей придется закупить больше СПГ для пополнения запасов, «конкурируя с покупателями в Азии за ограниченный объем поставок».

