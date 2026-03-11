Бывший замглавы Курской области Дедов признал вину по делу о фортификациях
Бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов признал вину в получении взяток. Также вину признал Дмитрий Шубин, которому вменяют посредничество при передаче взяток. Об этом сообщила пресс-служба судов Курской области.
Бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
По версии следствия, господин Дедов и губернатор Курской области Алексей Смирнов получали взятки при строительстве в регионе соцобъектов и оборонительных сооружений на границе с Украиной. Сумма предполагаемых взяток оценивается в 20 млн руб. При этом опорные пункты так и не были достроены.
В феврале Ленинский райсуд Курска продлил арест Алексея Смирнова и Дмитрия Шубина. Последнего этапировали из московского СИЗО в курский изолятор №1. Ходатайство защиты о переводе бывшего главы региона под домашний арест инстанция не удовлетворила из-за его характеристики: экс-губернатора поставили на учет как склонного к суициду.
