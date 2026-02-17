У экс-губернатора усмотрели склонность к суициду

Адвокат бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в коррупции при возведении в регионе оборонительных сооружений и соцобъектов, добивается рассмотрения его уголовного дела в другом регионе. По мнению защиты, сменить подсудность нужно из-за резонансности расследования и угроз, которые поступали подсудимому. Тем временем экс-чиновник, находящийся в следственном изоляторе в Москве, поставлен на учет как склонный к суициду. Алексей Смирнов не согласен с такой характеристикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Ленинском райсуде Курска прошло заседание по решению вопроса о продлении меры пресечения бывшему губернатору Алексею Смирнову, возглавлявшему регион с мая по декабрь 2024 года, а до этого трудившемуся первым заместителем главы Курской области. Подсудимый принимал участие в заседании по видеосвязи: с апреля прошлого года он находится в следственном изоляторе в Москве.

Согласно характеристике, которую огласил в суде гособвинитель, бывший глава региона поставлен на учет как склонный к суициду и членовредительству. Алексей Смирнов не согласился с такой характеристикой и попросил смягчить меру пресечения, отправив его под домашний арест. Как сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона, суд оставил Алексея Смирнова под стражей до 5 мая.

Защита бывшего губернатора также подала ходатайство о смене территориальной подсудности для рассмотрения дела в другом субъекте, который выберет суд.

Адвокат обвиняемого Александр Бессмельцев обосновал просьбу особой резонансностью уголовного дела и угрозами, которые поступали его доверителю.

Он напомнил, что экс-чиновник давал показания против должностных лиц из числа руководителей администрации Курской области. «У органов предварительного следствия имелась информация о том, что лица, причастные к совершению преступлений, которых изобличал мой подзащитный, могут планировать совершение насильственных действий против него. Также ему поступали угрозы физической расправы от неопределенного круга лиц. Поэтому следствие вынесло постановление о применении к нему мер безопасности»,— сказал защитник. Ленинский райсуд решил отправить ходатайство адвоката о смене подсудности на рассмотрение в Первый кассационный суд общей юрисдикции.

Как рассказывал “Ъ”, Алексей Смирнов и его бывший первый заместитель Алексей Дедов обвиняются в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). По версии МВД, чиновники через посредника Дмитрия Шубина получили почти 13 млн руб. от руководителя ООО «Стройтехногрупп» и ООО «Евроклимат 2000» Виктора Головченко за покровительство при заключении и выполнении контрактов на ремонты школ в поселках Солнцево и Субботино, лицея в деревне Полевой, а также фортификационных сооружений на границе с Украиной в Рыльском районе Курщины. Кроме того, как считает следствие, еще 8 млн руб. руководители региона получили от теперь уже бывшего депутата Курской облдумы Максима Васильева.

Деньги передавались за то, чтобы его фирма ООО «КТК Сервис» получила подряды на строительство линий обороны в Глушковском районе.

Алексей Смирнов полностью признает вину. В июне 2025 года он заключил сделку со следствием. Через месяц самоубийством жизнь покончил Роман Старовойт, который возглавлял Курскую область в 2018–2024 годах. После гибели чиновника, руководившего в последнее время Министерством транспорта, источники “Ъ” рассказывали, что его бывший подчиненный якобы мог дать следствию показания о причастности Романа Старовойта к злоупотреблениям.

В конце прошлого года суд в Курске приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима Максима Васильева. Он признал вину в участии в махинациях при строительстве фортификационных сооружений на 153 млн руб. На этой неделе приговор за это же преступление вынесут бывшим руководителям АО «Корпорация развития Курской области» Владимиру Лукину, Игорю Грабину и Дмитрию Спиридонову, которые курировали строительство, а также непосредственному директору ООО «КТК Сервис» Андрею Воловикову. Прокуратура попросила лишить их свободы на сроки от восьми с половиной до девяти с половиной лет.

Сергей Толмачев, Воронеж