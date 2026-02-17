Бывшему губернатору Курской области Смирнову продлили арест по делу о взятках

Ленинский районный суд Курска продлил на три месяца (до 5 мая) срок ареста бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Прокурор выступил против освобождения бывшего губернатора из СИЗО из-за его отрицательной характеристики. В частности, в октябре фигуранта поставили на учет как склонного к членовредительству и суициду. Защита бывшего главы региона просила сменить меру пресечения на домашний арест. Адвокат обвиняемого заявил на заседании, что господину Смирнову поступали угрозы от «неопределенного круга лиц».

Алексею Смирнову и его заместителю Алексею Дедову вменяют получение взяток от коммерсантов, в том числе от занимавшихся строительством оборонительных сооружений на границе Курской области и Украины. В посредничестве при передаче взяток обвинили местного жителя Дмитрия Шубина. Сумма взяток, по версии следствия, превысила 20 млн руб.

Никита Черненко