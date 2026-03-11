Китайская Cosco прекратила работу в одном из основных терминалов Панамского канала

Китайская логистическая компания Cosco Shipping прекратила работу в порту Бальбоа — одном из двух основных терминалов Панамского канала, пишет панамская газета La Pensa. По данным газеты, Cosco проинформировала клиентов, что с 10 марта прекратила прием и отправку грузов в этом порту.

Конфликт между Китаем и США вокруг Панамского канала продолжается с прошлого года. В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что Панамским каналом управляет Китай. По мнению господина Трампа, это недопустимо. В марте того же года гонконгский инвестфонд CK Hutchison объявил о продаже 90% доли в портовой инфраструктуре канала консорциуму инвесторов во главе с американским фондом BlackRock. Однако позже стало известно, что Китай блокирует эту сделку до тех пор, пока Cosco не дадут долю в этом проекте.

В январе текущего года Верховный суд Панамы признал неконституционными условия лицензии, предоставленной CK Hutchison на управление портами Панамского канала Бальбоа и Кристобаль. Позже панамские власти взяли под контроль эти порты и удалили оттуда сотрудников гонконгской компании. После этого КНР призвала китайские компании перевозить грузы через другие порты, если это не приведет к «слишком существенному росту издержек».

Яна Рождественская