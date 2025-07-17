WSJ: Китай блокирует продажу портов Панамского канала американским инвесторам

Китай не допустит продажу портов Панамского канала консорциуму инвесторов во главе с американским фондом BlackRock до тех пор, пока китайской государственной компании Cosco не гарантируют долю в проекте. Об этом со ссылкой на источники, близкие к переговорам, сообщает The Wall Street Journal.

В начале марта гонконгская CK Hutchison сообщила о продаже консорциуму инвесторов во главе с американским фондом BlackRock 90-процентной доли в портовой инфраструктуре Панамского канала (Panama Ports Company), а также 80% в компании Hutchison Port Holdings, которая владеет и управляет 43 морскими портами в 23 странах мира. Сумма сделки составила $22,8 млрд.

В Пекине это решение раскритиковали. Более того, Государственное управление по регулированию рынка Китая начало антимонопольное расследование по факту сделки. А The Telegraph сообщала, что власти Китая запретили государственным компаниям заключать любые сделки с CK Hutchison.

По данным газеты, главные бенефициары сделки — BlackRock и Mediterranean Shipping Co., а также Hutchison не против того, чтобы одним из акционеров управляющей компании портов стала Cosco. Однако, отмечает WSJ, это решение вряд ли понравится Дональду Трампу, который и инициировал передачу контроля над Панамским каналом американским инвесторам. «Мы недовольны тем, как им управляют, мы недовольны влиянием Китая... Когда около года назад мы посмотрели на ситуацию... практически каждая надпись там была на китайском. Тогда я сказал, что мы отдавали (канал.— “Ъ”) не Китаю, мы отдали его Панаме»,— сказал господин Трамп в апрельском интервью телеканалу Fox News.

Кирилл Сарханянц