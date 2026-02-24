Панама удалила сотрудников CK Hutchison с территории портов в Панамском канале

Государственное морское ведомство Панамы взяло под контроль два порта гонконгского конгломерата CK Hutchison в Панамском канале — Бальбоа и Кристобаль. Правительство пригрозило сотрудникам конгломерата уголовным преследованием, если они не покинут объекты. Об этом сообщила пресс-служба CK Hutchison.

30 января Верховный суд Панамы признал неконституционными условия лицензии, предоставленной CK Hutchison на управление двумя портами на выходах из Панамского канала. Суд аннулировал контракты конгломерата с Panama Ports Company (PPC), дочерней компанией CK Hutchison. У PPC есть 25-летняя концессия на эксплуатацию портов. Ее продлили в 2021 году.

В CK Hutchison считают незаконным взятие Панамой под контроль терминалов в портах. Пресс-служба конгломерата назвала действия панамского правительства «насильственным захватом». Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила на брифинге, что Китай намерен защищать права и интересы своих предприятий за рубежом.

В начале 2025 года президент США Дональд Трамп заявлял, что китайская инфраструктура, построенная вокруг Панамского канала, угрожает безопасности США. В марте CK Hutchison продала 90% доли в портовой инфраструктуре судоходной артерии консорциуму инвесторов во главе с американским фондом BlackRock. Сумма сделки составила $22,8 млрд.