Германия подтвердила планы высвободить нефтяные резервы из-за роста мировых цен

Министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе подтвердила, что Германия высвободит часть своих нефтяных резервов из-за роста мировых цен. Ранее о таких планах сообщало AFP со ссылкой на правительственные источники.

«Вчера вечером Международное энергетическое агентство (МЭА. — “Ъ”) обратилось к своим государствам-членам с просьбой высвободить нефтяные резервы в объеме 400 млн баррелей, — заявила госпожа Райхе на брифинге (цитата по AFP). — Мы выполним этот запрос и внесем свой вклад».

Катерина Райхе также сообщила, что власти Германии ограничили частоту повышения цен на заправочных станциях до одного раза в день. По ее словам, расходы потребителей на заправках, как правило, быстро растут вместе с ценами на нефть, однако снижаются при обратной тенденции медленнее. Снижение цен на топливо допускается в любое время, добавила министр.

Сегодня о планах частично высвободить запасы нефти, не дожидаясь формального соглашения в рамках МЭА, сообщила премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Власти страны планируют использовать 15-дневные резервы частного сектора и месячные национальные резервы.

Министры энергетики стран «Группы семи» (G7) заявили о готовности принять в координации с МЭА все необходимые меры для борьбы с ростом цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке. WSJ со ссылкой на источники сообщало, что МЭА предложило крупнейшее в истории высвобождение запасов нефти, чтобы противостоять резкому росту цен на нефть.