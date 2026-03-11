Япония высвободит часть национального запаса нефти для сдерживания роста цен

Япония планирует частично высвободить запасы нефти, не дожидаясь формального соглашения в рамках Международного энергетического агентства (МЭА). Об этом сообщает AFP со ссылкой на премьер-министра страны Санаэ Такаити. По ее словам, использование запасов начнется 16 марта.

«Япония решила взять в свои руки инициативу по смягчению дисбаланса спроса и предложения на международном энергетическом рынке, начав выпуск стратегических резервов», — заявила госпожа Такаити. Японские власти планируют высвободить 15-дневные резервы частного сектора и месячные национальные резервы, уточнила она. В целом страна располагает стратегическими запасами нефти, способными обеспечить ее потребности в течение 254 дней.

Япония зависит от импорта нефти с Ближнего Востока примерно на 95%. При этом около 70% поставок проходят через Ормузский пролив, который фактически закрыт после начала атаки США и Израиля на Иран.

AFP со ссылкой на источники передает, что часть своего стратегического нефтяного запаса намерена высвободить Германия. Сегодня ожидается выступление министра экономики и энергетики ФРГ Катерины Райхе.

Министры энергетики стран «Группы семи» (G7) заявили о готовности принять в координации с МЭА все необходимые меры для борьбы с ростом цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке. Накануне страны G7 попросили МЭА разработать сценарий использования запасов нефти. WSJ со ссылкой на источники сообщало, что МЭА предложило крупнейшее в истории высвобождение запасов нефти, чтобы противостоять резкому росту цен на нефть. По некоторым данным, агентство предложило задействовать более 182 млн баррелей.