Донским предприятиям потребовались 4,6 тысячи трудовых мигрантов

В Ростовской области в этом году заявки на трудоустройство 4,6 тыс. иностранных работников подали 59 работодателей. По итогам спецпроверки на работу разрешено было принять 1,7 тыс. человек. Об этом сообщили в правительстве региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В прошлом году поступила 31 такая заявка. Работодатели просили привлечь к работе 2,7 тыс. иностранцев. Однако согласовали 1,1 тыс. человек.

Областная межведомственная комиссия регулирует приток иностранной рабочей силы с учетом потребностей регионального рынка труда.

Мария Хоперская