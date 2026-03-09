Трамп призвал дать убежище иранским футболисткам, которым грозит смертная казнь

Дональд Трамп обратился к австралийскому премьер-министру Энтони Албанизу с просьбой предоставить убежище футболисткам сборной Ирана, принимавшим участие в Кубке Азии. По мнению президента США, Австралия «совершает ужасную гуманитарную ошибку», позволяя им покинуть страну и вернуться в Иран, «где их, скорее всего, убьют».

Фото: Dave Hunt / AAP Image / Reuters

Иранские футболистки ранее были названы ведущим государственного телевидения Мохаммедом Резой Шахбази «предательницами военного времени» после того, как они отказались исполнять государственный гимн перед стартовым матчем турнира. Перед вторым матчем иранки уже пели гимн, параллельно отдавая честь. По мнению правозащитников, также указавших на различные методы давления на команду, по возвращении в Иран спортсменкам может грозить смертная казнь.

«Не совершайте ошибку, господин премьер-министр, дайте УБЕЖИЩЕ, — написал Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. — США примут их, если вы этого не сделаете!»

Ранее сборная Ирана проиграла все три матча на групповом этапе Кубка Азии с общим счетом 0:9 и теперь должна покинуть турнир. Газета The Guardian в понедельник сообщила, что пять футболисток «сбежали от своих кураторов и находятся под опекой полиции Квинсленда». По данным австралийского портала news.com, контакт со спортсменками поддерживает министерство внутренних дел Австралии. Также утверждается, что министр внутренних дел Тони Берк прилетел в Квинсленд, чтобы поговорить с игроками. Он должен выступить с заявлением во вторник.

Подробнее о скандале с участием женской сборной Ирана по футболу — в материале «Ъ» «Непоющая женщина — горе в стране».

Арнольд Кабанов