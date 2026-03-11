Власти Британии пообещали опубликовать документы о связи экс-посла Мандельсона с Эпштейном

Правительство Великобритании 11 марта должно обнародовать первую часть документов, связанных с назначением Питера Мандельсона на пост британского посла в США. Об этом пишет газета Guardian со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Питер Мандельсон

Фото: Carl Court / Pool / Reuters Питер Мандельсон

Фото: Carl Court / Pool / Reuters

Скандал вокруг экс-посла Британии Питера Мандельсона разразился в сентябре 2025 года, когда премьер-министр королевства Кир Стармер уволил дипломата из-за его связей с американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. В заявлении господина Стармера отмечалось, что обнародованная Белым домом переписка между Эпштейном и Мандельсоном указывала на более «глубокие отношения» между лицами, чем было известно ранее.

По информации издания, первая часть обнародованных документов будет включать отчет о результатах комплексной проверки, связанной с назначением Питера Мандельсона на дипломатическую должность в 2024 году. Как сообщили собеседники Guardian, документ может поставить под сомнение тогдашнюю компетентность господина Стармера, поскольку при назначении посла на должность он знал о его связях с Эпштейном.

Также в документах будет содержаться доступная для общественности на момент рассмотрения кандидатуры господина Мандельсона информация о масштабах связей финансиста и экс-посла.

Финансист Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в сексуальной эксплуатации десятков несовершеннолетних девушек. В его окружение входили политики, бизнесмены и знаменитости со всего мира. В феврале Белый дом обнародовал файлы, связанные с финансистом. Тогда же обнаружилось, что Питер Мандельсон в 2009 году передал Эпштейну внутренний документ правительства. Дипломат был задержан британской полицией, однако его освободили под залог через девять часов.

