«Принца тьмы» вывели из тени

Раскрытие «файлов Эпштейна» грозит перерасти в масштабный политический кризис в Великобритании. Новые данные указывают на то, что бывший посол страны в США, лейборист Питер Мандельсон, мог передавать финансисту, осужденному за преступления сексуального характера, конфиденциальную информацию о работе правительства. Если эти подозрения подтвердятся, случившееся станет одной из крупнейших за последние десятилетия утечек данных в Великобритании. Отдельные вопросы в этом контексте вызывает роль нынешнего премьера Кира Стармера и то, в какой степени он был осведомлен о связях Мандельсона и Эпштейна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (справа) и бывший британский посол в США Питер Мандельсон (слева)

Фото: Carl Court / Pool / Reuters Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (справа) и бывший британский посол в США Питер Мандельсон (слева)

Фото: Carl Court / Pool / Reuters

Последний пакет файлов по «делу Эпштейна», опубликованный в начале февраля, произвел в Лондоне эффект разорвавшейся бомбы. Под ударом оказались как правящие лейбористы в целом, так и их лидер и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Его главный советник барон Питер Мандельсон, которого он назначил послом в США, оказался связан с Джеффри Эпштейном не только личными, но, предположительно, и деловыми отношениями. Согласно опубликованным материалам, он мог передавать своему американскому знакомому конфиденциальные сведения в обмен на денежное вознаграждение.

Оппозиция и часть представителей правящей партии указывают на то, что Стармер знал о дружбе Мандельсона и Эпштейна, однако предпочел закрыть на это глаза, вернув в большую политику одного из самых влиятельных лейбористов эпохи Тони Блэра. Мандельсона считают архитектором «нового лейборизма», который помог Блэру прийти к власти.

Он известен прежде всего своей закулисной работой, умением манипулировать СМИ и общественным мнением. Неслучайно в Великобритании он получил прозвище «принц тьмы» и стал одной из первых фигур, к которым применили термин «спин-доктор» (другими словами, политтехнолог).

Мандельсон ушел из большой политики в 2010 году и вернулся, чтобы расчистить дорогу Стармеру к креслу премьера и привести его и лейбористов к победе на выборах в июле 2024 года — так же, как ранее сделал это для Блэра. Уже в декабре 2024 года Стармер объявил о назначении Мандельсона послом в США.

Барон прибыл в Вашингтон в феврале 2025 года, однако продержался на этом посту лишь семь месяцев — в сентябре его сняли с должности. Его уход совпал с началом масштабного процесса по раскрытию «файлов Эпштейна» и выглядел как попытка премьера и партии дистанцироваться от потенциально токсичного члена команды. В начале февраля Мандельсон добровольно вышел из Палаты лордов и рядов лейбористов, а законодатели заговорили о возможном рассмотрении вопроса о лишении его статуса пэра. Однако этих превентивных шагов оказалось недостаточно.

Последний пакет файлов показал, что действия «принца тьмы» могли представлять серьезную угрозу национальной безопасности.

Если ранее Мандельсона подозревали главным образом в дружеских связях с Эпштейном и участии в мероприятиях на его острове, то теперь речь идет о возможной утечке чувствительной информации. Так, в архивах была обнаружена электронная переписка 2009 года между Мандельсоном, занимавшим тогда пост министра по делам бизнеса, и Эпштейном. В письмах политик пересылал финансисту конфиденциальные правительственные отчеты. В одном из них содержалась информация о планах правительства по продаже госактивов на сумму £20 млрд. Кроме того, он заранее предупредил Эпштейна о решении ЕС выделить €500 млрд в качестве поддержки странам-членам на фоне финансового кризиса в Греции. Наконец, стороны обсуждали возможные изменения политики налогообложения банковских бонусов в Великобритании с тем, чтобы банк JPMorgan смог извлечь из этого выгоду.

Скотленд-Ярд уже начал проверку достоверности этих сведений. Если информация подтвердится, Мандельсону может грозить пожизненное заключение по обвинениям в злоупотреблении служебным положением. Сам он отвергает все обвинения.

Между тем британская оппозиция, равно как и часть однопартийцев премьера, потребовали проверок в отношении Стармера. Консерваторы инициировали в Палате общин процесс обнародования всех документов, касающихся проверки барона перед его назначением послом в США. Одновременно группа лейбористов во главе с бывшей ближайшей соратницей Кира Стармера Анджелой Рейнер добилась передачи материалов по делу Мандельсона в парламентский комитет по разведке и безопасности. В партии все чаще звучат вопросы о том, соответствует ли премьер занимаемой должности.

Сам Стармер с начала скандала пытается дистанцироваться от ситуации и возложить ответственность на Мандельсона. «Он неоднократно вводил мою команду в заблуждение, когда его спрашивали о его отношениях с Эпштейном до и во время его пребывания на посту посла, и я сожалею о его назначении. Если бы я знал тогда то, что знаю сейчас, он никогда бы не приблизился к правительству»,— заявил премьер в парламенте 3 февраля.

Однако спустить скандал на тормозах это не помогло. Вечером 4 февраля канцелярию премьера обязали опубликовать документы по Мандельсону. В лейбористской партии полагают, что этот шаг может запустить внутрипартийную борьбу за лидерство. Среди возможных бенефициаров кризиса называют Анджелу Рейнер. Ее собственный скандал, связанный с неуплатой налогов при покупке недвижимости, пока остается главным ограничителем для такого сценария, хотя в последние месяцы он заметно отошел на второй план.

Вероника Вишнякова