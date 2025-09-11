Британский премьер уволил посла Британии в США из-за связей с Эпштейном

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер снял с должности британского посла в США Питера Мандельсона. Замглавы британского МИД Стивен Даути заявил, что решение было принято после публикации личной переписки Питера Мандельсона с Джеффри Эпштейном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (справа) и посол в США Питер Мандельсон

Фото: File Photo / Reuters Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (справа) и посол в США Питер Мандельсон

Фото: File Photo / Reuters

«В связи с появлением дополнительных подробностей из электронных писем Питера Мандельсона премьер-министр попросил министра иностранных дел снять его с должности посла»,— говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании.

В заявлении отмечается, что «электронные письма показывают, что глубина и размах отношений Питера Мандельсона с Джеффри Эпштейном существенно отличаются от того, что было известно на момент его назначения».

Ранее на этой неделе Комитет по надзору Палаты представителей опубликовал серию документов из архива Джеффри Эпштейна, где была скандально известная записка президента США Дональда Трампа — рисунок с обнаженной женской фигурой, поздравлением и подписью президента, который Дональд Трамп якобы подарил финансисту по случаю 50-летия. В материалах также содержалась записка, где Питер Мандельсон назвал Джеффри Эпштейна «лучшим другом». Позднее британская газета The Sun опубликовала электронную переписку Питера Мандельсона с Джеффри Эпштейном.

Финансист Джеффри Эпштейн был арестован в Нью-Йорке в июле 2019 году по обвинению в сексуальной эксплуатации десятков несовершеннолетних девушек. В его окружение входили политики, бизнесмены и знаменитости со всего мира, некоторые из них регулярно посещали организуемые им мероприятия. В августе 2019 года тело Джеффри Эпштейна нашли в тюрьме. По официальной версии, он покончил жизнь самоубийством.

Какие новые материалы появились в «деле Эпштейна», читайте здесь.

Анастасия Домбицкая