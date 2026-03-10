Стоимость нефти Brent упала до $83 за баррель

Цена на нефть марки Brent с поставкой на май снизилась на лондонской бирже ICE на 15,9%. По данным на 20:17 мск фьючерсы торговались на отметке $83,2 за баррель.

Снижение началось сегодня утром. Цена, по данным на 5:54 мск, снижалась на 3,2% и составляла $89,6 за баррель.

Накануне цена Brent на бирже превышала $119 за баррель. Стоимость нефти приближалась к отметке $120 впервые с 17 июня 2022 года. Резкий рост цен произошел из-за ограничения движения танкеров по Ормузскому проливу, который блокировал Иран в ответ на военную операцию США и Израиля.

Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном почти закончена, и объявил о планах отменить санкции, связанные с нефтяным сектором. Кроме того, сегодня страны G7 попросили МЭА разработать сценарий использования запасов нефти из-за эскалации на Ближнем Востоке.