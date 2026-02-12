Горелкин заявил об отсутствии планов блокировать Google

Блокировка Google в России не планируется, поскольку это может повлечь негативные последствия. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Горелкин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Антон Горелкин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Очевидно, что блокировка повлечет целый комплекс негативных эффектов — прежде всего, проблемы с работоспособностью операционной системы Android (а это 60% всех смартфонов российских пользователей)»,— написал господин Горелкин в Telegram-канале.

По его оценке, ограничение доступа вряд ли вынудит компанию выплатить штраф по искам российских структур. Споры продолжаются в иностранных юрисдикциях, используются правовые механизмы. Даже при невозможности полного взыскания сохраняется вероятность соглашения на приемлемых условиях.

Сегодня зампред того же комитета Андрей Свинцов в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал блокировку технически осуществимой, но усомнился в целесообразности таких действий. В мае прошлого года долг Google перед российскими телеканалами оценивался в 91,5 квинтиллиона руб. из-за блокировки их каналов на YouTube.