Горелкин заявил об отсутствии планов блокировать Google
Блокировка Google в России не планируется, поскольку это может повлечь негативные последствия. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия»).
Антон Горелкин
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
«Очевидно, что блокировка повлечет целый комплекс негативных эффектов — прежде всего, проблемы с работоспособностью операционной системы Android (а это 60% всех смартфонов российских пользователей)»,— написал господин Горелкин в Telegram-канале.
По его оценке, ограничение доступа вряд ли вынудит компанию выплатить штраф по искам российских структур. Споры продолжаются в иностранных юрисдикциях, используются правовые механизмы. Даже при невозможности полного взыскания сохраняется вероятность соглашения на приемлемых условиях.
Сегодня зампред того же комитета Андрей Свинцов в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал блокировку технически осуществимой, но усомнился в целесообразности таких действий. В мае прошлого года долг Google перед российскими телеканалами оценивался в 91,5 квинтиллиона руб. из-за блокировки их каналов на YouTube.