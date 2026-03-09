МИД Ирана отрицает удары по Азербайджану, Турции и Кипру

Вооруженные силы Ирана не наносили ударов по Азербайджану, Турции и Кипру, утверждает представитель МИДа Исламской Республики Эсмаил Багаи. Его заявление приводит агентство IRNA.

«Генеральный штаб вооруженных сил ясно заявил, что такие запуски снарядов не происходили с территории Ирана или силами наших вооруженных сил. Что касается Кипра, даже официальные представители Великобритании подтвердили, что такого инцидента не было»,— заявил господин Багаи.

Представитель МИД отметил, что иранская сторона предупреждала об «операциях с ложным флагом». Он допустил, что удары могли быть диверсией для ухудшения отношений между странами региона.

Эсмаил Багаи сообщил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент Азербайджана Ильхам Алиев созвонились и обсудили ситуацию. «Мы по-прежнему настаиваем: откуда бы ни исходила военная агрессия против народа Ирана, наш ответ будет законным и оправданным»,— добавил господин Багаи.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. Исламская Республика нанесла ответные удары по Израилю и американским военным базам, которые расположены в странах Персидского залива. 2 марта кипрские СМИ писали, что по британской авиабазе Акротири был нанесен удар иранским беспилотником. 5 марта в азербайджанском городе Нахичевани упали несколько беспилотников. В Минобороны республики посчитали, что они принадлежат Ирану. Господин Алиев назвал терактом налет БПЛА на Нахичевань. 9 марта турецкое Минобороны сообщило о перехвате баллистической ракеты, запущенной с территории Ирана в сторону Турции.

О развитии ситуации — в онлайн-трансляции «Ъ».