Израиль и США атаковали Иран. Шестой день

Ночью 5 марта в Иране прозвучала очередная серия взрывов. Один из них — на территории международного аэропорта «Мехрабад» в Тегеране. По данным Tasnim, в городе Кум удару подвергся военный гарнизон. Секретарь Совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани опроверг информацию Fox News о наземном наступлении курдских вооруженных сил. Глава Курдистана Нечирван Барзани заявил, что силы региона не будут вступать в военный конфликт. По словам генсека НАТО Марка Рютте, альянс готов к возможному применению статьи 5 договора о коллективной обороне в рамках военной операции США против Ирана. Что происходит в зоне ближневосточного конфликта — в онлайн-трансляции «Ъ»

17:16. Аракчи в разговоре с Байрамовым заявил, что иранские ВС проводят расследование в связи с ударом БПЛА по Нахичеванской автономной республике.

17:11. Вооруженные силы Катара перехватили 13 иранских баллистических ракет, заявило министерство обороны. Еще одна упала в море, жертв нет.

17:05. Глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, сообщил МИД Ирана. Аракчи заверил Байрамова, что Тегеран не запускал снаряды по территории Азербайджана.

16:58. Начинается вторая фаза атак против Ирана, нацеленная на бункеры с баллистическими ракетами, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Израиле.

16:57. 5 марта ПВО Ирана перехватили и уничтожили три БПЛА Hermes и один MQ-9, сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР).

16:51. Россия не может способствовать завершению конфликта на Ближнем Востоке, так как страна в нем не участвует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия с самого начала заявляла, что «любая война способна привести к дестабилизации региона».

16:47. Стратегические объекты на территории Израиля на данный момент не поражены, сообщили ТАСС в ЦАХАЛе.

16:42. Турция призывает к прекращению атак на третьи страны на Ближнем Востоке и выражает поддержку Азербайджану, говорится в заявлении МИД страны.

16:37. Власти Ирана выяснили информацию об участниках удара по начальной школе для девочек в иранском Минабе, сообщает Fars. «Личности пилотов, авиабаза, с которой они вылетели, и национальности этих преступников определены с точностью»,— пишет агентство. Fars не сообщает имен пилотов и их гражданство.

16:32. Премьер-министр Ливана Наваф Салам призвал к аресту и выдаче Ирану находящихся в стране членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщил министр информации Ливана Пол Моркос.

16:28. Flydubai возобновила рейсы из Дубая по сокращенному расписанию после того, как они были прекращены из-за обострения ситуации в регионе, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.

16:26. Над северной частью столицы Саудовской Аравии поднимается дым, пишет Reuters.

16:24. Иранские БПЛА атаковали место дислокации американских военных в иракском Эрбиле (неформальная столица находящегося по соседству Иракского Курдистана.— “Ъ”).

16:18. Дипломатам в столице Саудовской Аравии предписано оставаться в укрытиях из-за возможной угрозы, пишет Reuters.

16:16. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия должна минимизировать последствия от ситуации на Ближнем Востоке для собственной экономики.

16:11. Баку ждет от Тегерана признания факта атаки БПЛА на Азербайджан и извинений, сообщило министерство обороны.

16:08. Вооруженные силы Ирана направили четыре БПЛА в сторону Нахичеванского региона для совершения атак, говорится в заявлении на сайте Минобороны Азербайджана. Один из дронов был поражен азербайджанской армией, остальные нацелились на объекты гражданской инфраструктуры.

15:49. Руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов опроверг сообщения в соцсетях о наборе добровольцев среди жителей региона для работы в Иране.

15:39. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал терактом удары БПЛА по Нахичеванской автономной республике.

15:10. Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в шутку предложил выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за «новую войну».

15:08. Министр обороны Испании Маргарита Роблес опровергла заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что все члены альянса поддерживают военную операцию в Иране. При этом госпожа Роблес утверждает, что Испания привержена обороне Евросоюза.

14:48. Генштаб вооруженных сил Ирана возложил ответственность на Израиль за удары БПЛА по Азербайджану.

14:44. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал военную операцию США и Израиля в Иране беспрецедентным пренебрежением международным правом.

14:39. Число жертв атак США и Израиля на Иран достигло 1230 человек, сообщили в иранском фонде по делам мучеников и ветеранов региона.

14:34. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс поддерживает Дональда Трампа в «уничтожении ядерных и ракетных возможностей Ирана».

14:28. В Пентагоне не все понимают, каких целей добивается США в рамках военной операции против Ирана. Часть чиновников опасается истощения запасов боеприпасов, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

14:02. Четыре человека пострадали в результате падения БПЛА в Нахичевани, сообщает Минздрав Азербайджана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

13:56. Италия направит помощь странам Персидского залива, заявила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони. Госпожа Мелони отметила, что Италия не намерена вступать в военный конфликт против Ирана.

13:45. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе допустила, что для вывоза российских туристов с Ближнего Востока могут привлечь МЧС. Сейчас на Ближнем Востоке остаются около 20 тыс. россиян.

13:27. Большинство американцев не поддерживают военную операцию США и Израиля против Ирана, следует из данных опроса NBC. 54% зарегистрированных избирателей в США не одобряют действия американского президента Дональда Трампа в отношении Ирана, передает канал.

13:20. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити назвала недопустимыми удары Ирана по гражданским объектам в странах Персидского залива.

13:16. Представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что зону военного конфликта на Ближнем Востоке покинули 12 тыс. граждан России.

12:42. Армия обороны Израиля нанесла удары по подземному хранилищу баллистических ракет Ирана. Израиль также атаковал несколько пусковых установок баллистических ракет большой дальности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дым поднимается после удара Израиля по южным пригородам Бейрута

Фото: Claudia Greco / Reuters Дым поднимается после удара Израиля по южным пригородам Бейрута

Фото: Claudia Greco / Reuters

12:33. Заместитель главы МИД Исламской Республики Казем Гарибабади заявил, что Иран не позволит проходить через Ормузский пролив торговым или военным судам «врагов» страны.

12:26. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что кризис на Ближнем Востоке чреват колоссальными негативными последствиями для всего мира.

12:22. 249 россиян покинули Иран с начала военной операции США и Израиля 28 февраля, передает APA.

12:20. МИД Азербайджана вызвал иранского посла после атаки БПЛА. В министерстве также уточнили, что на территорию Нахичеванской автономной республики упали два дрона. Один из них — на здание терминала аэропорта, другой — возле школы в селе Шекерабад.

12:14. Азербайджан потребовал от Ирана в кратчайшие сроки прояснить ситуацию с падением БПЛА и предотвратить повторение подобных случаев в будущем.

11:59. В результате падения дрона в аэропорту Нахичевань в Азербайджане пострадали два человека. Азербайджан осуждает инцидент и оставляет за собой право применять соответствующие ответные меры, сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД.

11:51. Глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что США будут «горько сожалеть» о потоплении иранского фрегата IRIS Dena. По словам министра, на борту IRIB Dena находились около 130 моряков. Субмарина ВМС США потопила иранский военный корабль 4 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Взрыв в Курдистане

Фото: Social Media / Reuters Взрыв в Курдистане

Фото: Social Media / Reuters

11:47. Количество отмененных рейсов из стран Ближнего Востока превысило 23 тыс., пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Cirium.

11:43. На территории аэропорта Нахичевань в Азербайджане упал беспилотник, сообщает АРА.

11:28. В Иране нет интернета уже более 120 часов, следует из данных службы мониторинга NetBlocks.

11:14. Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по нефтяному танкеру США в северной части Персидского залива.

11:07. Заместитель командующего Центральным штабом военного командования «Хатам аль-Анбия» Каюмарс Хейдари заявил, что Иран не закрыл Ормузский пролив и регулирует движение проходящих там судов.

11:04. Израильская военная операция против Ирана продлится как минимум одну-две недели, сообщает The Times of Israel. Уточняется, что за это время Израиль планирует нанести удары по тысячам объектов «с целью ослабления иранского режима и его военных объектов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мужчина стоит около поврежденного здания после ударов Израиля по южным пригородам Бейрута

Фото: Ahmad Al Kerdi / Reuters Мужчина стоит около поврежденного здания после ударов Израиля по южным пригородам Бейрута

Фото: Ahmad Al Kerdi / Reuters

10:52. Курдские вооруженные силы планируют наступательную операцию в северо-западной части Ирана. Курды получают поддержку от израильской разведывательной службы «Моссад» и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, пишет Axios.

10:42. ВМС Ирана ударили по топливным резервуарам израильской авиационной базы Рамат-Давид.

10:38. Руководитель турагентства «Бригантина» Надежда Лесникова сообщила, что 217 граждан России находятся на круизном лайнере Celestyal Journey вблизи Катара и не могут покинуть регион из-за военного конфликта в Иране.

10:34. Иранские военнослужащие опровергли обвинения в запуске ракеты по турецкой военной базе Инджирлик. Они добавили, что вооруженные силы Ирана уважают суверенитет Турции и не запускали ракет по ее территории.

10:30. Белый дом опубликовал в X видео ударов по Ирану с заставкой из компьютерной игры серии Call of Duty.

10:26. Премьер-министр Канады Марк Карни допустил участие вооруженных сил страны в военной операции против Ирана.

10:24. Военная операция США в Иране продлится как минимум 100 дней, пишет газета Politico со ссылкой на внутренний документ Пентагона.

10:20. ВВС Израиля нанесли удар по командным центрам ливанской группировки «Хезболла» в Бейруте.

10:14. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия готова выступить посредником в военном конфликте Ирана и США.

10:06. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что американские ВМС в ближайшее время начнут сопровождать торговые суда через Ормузский пролив.

10:01. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс готов к возможному применению статьи 5 договора о коллективной обороне в рамках военной операции США против Ирана. По словам господина Рютте, НАТО намеренно не раскрывает сроков использования статьи в целях безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мужчина несет флаг Ирана, чтобы разместить его развалинах полицейского объекта, который обстреляли во время военной операции США в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP Мужчина несет флаг Ирана, чтобы разместить его развалинах полицейского объекта, который обстреляли во время военной операции США в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

9:55. Секретарь Совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани опроверг сообщения СМИ о наступлении иракских курдов в Иран. Глава региона Курдистан Нечирван Барзани также заявил, что вооруженные силы региона не намерены вступать в конфликт.

9:51. Сенат США не поддержал инициативу сенатора-демократа Тима Кейна и республиканца Рэнда Пола, предусматривающей запрет Дональду Трампу на проведение операции против Ирана без согласия Конгресса. По результатам голосования 53 сенатора высказались против, 47 — за.

9:45. В Тегеране и Куме прозвучали взрывы. Один из ударов нанесли по международному аэропорту «Мехрабад» в столице Ирана. В городе Кум удару подвергся военный гарнизон, передает Tasnim.