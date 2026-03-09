Орбан призвал приостановить санкции ЕС против российской энергетики

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с призывом отказаться от санкций против российской энергетики. Господин Орбан выдвинул инициативу из-за угрозы резкого подорожания нефти и газа на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Виктор Орбан на предвыборном митинге в Дебрецене

Фото: Bernadett Szabo / Reuters Виктор Орбан на предвыборном митинге в Дебрецене

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Сегодня вечером венгерский премьер проведет чрезвычайное заседание правительства из-за тяжелой ситуации со снабжением страны энергоресурсами. «Мы должны пересмотреть и приостановить все санкции, введенные в отношении российской энергетики по всей Европе»,— сказал Виктор Орбан в видеообращении (цитата по ТАСС).

С 27 января был приостановлен транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» из-за его повреждения. Украина возложила ответственность за произошедшее на Россию. В феврале Венгрия и Словакия объявили о создании комиссии по проверке состояния нефтепровода. Премьер Словакии Роберт Фицо сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский отказался проводить инспекцию «Дружбы». Будапешт грозится приостановить важные для Киева поставки через территорию страны. Еврокомиссия допустила отправку финансовой помощи для возобновления транзита.