Орбан пригрозил остановить транзит важных для Украины поставок из-за «Дружбы»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт приостановит транзит поставок, важных для Киева, через территорию страны, пока страна не возобновит прокачку нефти по трубопроводу «Дружба».
Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ
«Мы прекратили поставки бензина на Украину, не будем поставлять и дизельное топливо, но будем продолжать поставлять электроэнергию, а также приостановим важные для Украины поставки через Венгрию, пока Украина не согласится поставлять нефть»,— сказал господин Орбан в эфире радио Kossuth (запись опубликовала на странице венгерского премьера в Facebook — принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
5 марта Виктор Орбан говорил, что Будапешт «прорвет силой» украинскую нефтяную блокаду и применит финансовые и политические инструменты, чтобы добиться возобновления поставок. Венгерский премьер уверен, что поставки энергоносителей по «Дружбе» вскоре восстановятся.
Транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по «Дружбе» остановился 27 января. Киев сообщил об ударе российского беспилотника по инфраструктуре трубопровода. Власти Венгрии и Словакии возложили ответственность за остановку импорта на украинскую сторону, которая несколько раз переносила сроки возобновления прокачки.
4 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что Будапешт получил от Москвы гарантии поставок нефти и газа по неизменным ценам.