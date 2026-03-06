Орбан пригрозил остановить транзит важных для Украины поставок из-за «Дружбы»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт приостановит транзит поставок, важных для Киева, через территорию страны, пока страна не возобновит прокачку нефти по трубопроводу «Дружба».

«Мы прекратили поставки бензина на Украину, не будем поставлять и дизельное топливо, но будем продолжать поставлять электроэнергию, а также приостановим важные для Украины поставки через Венгрию, пока Украина не согласится поставлять нефть»,— сказал господин Орбан в эфире радио Kossuth (запись опубликовала на странице венгерского премьера в Facebook — принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

5 марта Виктор Орбан говорил, что Будапешт «прорвет силой» украинскую нефтяную блокаду и применит финансовые и политические инструменты, чтобы добиться возобновления поставок. Венгерский премьер уверен, что поставки энергоносителей по «Дружбе» вскоре восстановятся.

Транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по «Дружбе» остановился 27 января. Киев сообщил об ударе российского беспилотника по инфраструктуре трубопровода. Власти Венгрии и Словакии возложили ответственность за остановку импорта на украинскую сторону, которая несколько раз переносила сроки возобновления прокачки.

4 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что Будапешт получил от Москвы гарантии поставок нефти и газа по неизменным ценам.