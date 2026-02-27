Фицо сообщил об отказе Киева инспектировать нефтепровод «Дружба»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение провести инспекцию нефтепровода «Дружба» для оценки его состояния.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Украинская сторона до сих пор не позволила нашему послу в Киеве провести инспекцию, такая возможность не была предоставлена и послу Европейского союза на Украине. Зеленский такую инспекционную деятельность отверг со ссылкой на отрицательную позицию украинских спецслужб», — написал господин Фицо в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о решении Будапешта и Братиславы создать совместную комиссию для проверки состояния нефтепровода. По его оценке, поставки российского сырья были остановлены под предлогом технических причин, при этом заявления господина Зеленского о проблемах с восстановлением работы «Дружбы» не соответствуют действительности.

В конце января Украина прекратила транзит нефти в Словакию и Венгрию. 12 февраля Минэнерго Украины заявило о повреждении трубопровода. В Венгрии и Словакии усмотрели политический мотив и открыли доступ к стратегическим запасам. Возобновление поставок переносилось несколько раз, последней датой называли 26 февраля. Роберт Фицо сообщил, что транзит восстановят не раньше 3 марта.