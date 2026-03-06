ЕК допустила отправку финансовой помощи для возобновления поставок по «Дружбе»

Еврокомиссия рассматривает разные способы, которыми Евросоюз может способствовать возобновлению транзита нефти по трубопроводу «Дружба», в том числе возможную финансовую помощь. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.

«Мы знаем, что происходит. Тот факт, что я не сообщаю вам каждую деталь каждого разговора, не означает, что мы не знаем, что происходит. Мы полностью осведомлены о происходящем. Мы пытаемся продвинуть этот процесс вперед»,— сказал господин Жилл на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

По словам Олофа Жилла, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен проведет встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, чтобы в том числе обсудить транзит по «Дружбе». Сроки переговоров представитель Еврокомиссии не уточнил.

Транзит нефти по «Дружбе» остановился после повреждения трубопровода 27 января. Киев возложил ответственность за инцидент на Москву. В ответ на прекращение поставок российской нефти Роберт Фицо объявил об остановке транзита электроэнергии на Украину. Венгрия и Словакия договорились создать совместную комиссию для проверки состояния нефтепровода. Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение провести инспекцию.

