Венгрия и Словакия договорились создать комиссию по проверке состояния «Дружбы»

Венгрия и Словакия решили создать совместную комиссию для проверки состояния нефтепровода «Дружба». Об этом сообщил венгерский премьер Виктор Орбан. По его словам, обе страны оказались под «нефтяной блокадой» после того, как Украина приостановила поставки российского сырья по трубопроводу из-за якобы технических причин.

Господин Орбан заявил, что утверждения президента Украины Владимира Зеленского о технических трудностях для возобновления работы «Дружбы» не соответствуют действительности.

«Задача следственной комиссии — выехать на место и увидеть ситуацию своими глазами. Поэтому я призываю господина Зеленского разрешить этой следственной комиссии прибыть и обеспечить необходимые условия для ее работы»,— сказал премьер Венгрии в видеообращении.

В конце января Украина остановила транзит российской нефти в Словакию и Венгрию. 12 февраля в Минэнерго Украины заявили о повреждении трубопровода «Дружба», поставляющего сырье в эти страны. В Венгрии и Словакии увидели в этом политический мотив. В частности, обе страны отрицали, что нефтепровод действительно поврежден. Из-за нехватки нефти им пришлось открыть доступ к стратегическим запасам. Восстановление поставок нефти по «Дружбе» несколько раз переносили, самая поздняя дата — 26 февраля. По словам словацкого премьера Роберта Фицо, транзит сырья возобновят не раньше 3 марта.