Песков: «энергетический шантаж» со стороны Украины ударит по всей Европе

«Энергетический шантаж» Украины так или иначе коснется всех европейцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вот эта вот линия киевского режима на энергетический шантаж, она почему-то остается незамеченной со стороны Европы. Точнее, она не может проходить незамеченной. Ее замечают. Но они почему-то затыкают друг другу рот»,— заявил Дмитрий Песков.

По словам Дмитрия Пескова, «энергетический шантаж» «будет плохим мальчиком» для европейцев, но им «уже не поздоровится с точки зрения последствий» для экономики.

Транзит нефти по трубопроводу «Дружба» остановился 27 января из-за его повреждения. Украина возложила ответственность за произошедшее на Россию. В ответ на прекращение транзита российской нефти Словакия приостановила поставки электроэнергии на Украину.

В конце февраля Венгрия и Словакия объявили о создании комиссии по проверке состояния нефтепровода. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отказался проводить инспекцию «Дружбы» для оценки ее состояния. Будапешт грозится приостановить важные для Киева поставки через территорию страны, пока Украина не возобновит прокачку нефти по «Дружбе». Еврокомиссия допустила отправку финансовой помощи для возобновления транзита.