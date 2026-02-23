Словакия прекратила помощь энергосистеме Украины из-за приостановки «Дружбы»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о прекращении поставок электроэнергии Украине в ответ на остановку транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Обращение опубликовано на его странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Господин Фицо сообщил, что с сегодняшнего дня при обращении Украины за помощью в стабилизации энергосети Словакия такую поддержку предоставлять не будет. Он назвал это первым ответным шагом, который правительство может предпринять без нарушения международных правил и обязательств. Премьер добавил, что рассчитывал обсудить ситуацию по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако получил уведомление о готовности к разговору «только после 25 февраля».

Роберт Фицо подчеркнул, что мера будет отменена после возобновления поставок нефти в Словакию. В противном случае, по его словам, последуют дальнейшие ответные действия.

Прокачка по «Дружбе» остановилась после повреждения трубопровода 27 января. Киев возложил ответственность за инцидент на Москву. Венгрия и Словакия зависят от поставок российской нефти из-за отсутствия выхода к морю и конфигурации НПЗ, ориентированных на переработку Urals.

Подробности — в материале «Ъ» «Венгрия и Словакия взялись за рубильник».