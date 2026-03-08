Главные новости к утру 8 марта

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон обращался к российским властям с просьбой прекратить передачу Ирану разведданных для ударов по американским войскам.

Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Объекты энергетической инфраструктуры были серьезно повреждены.

В Армавире произошло возгорание на территории нефтебазы из-за атаки БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что удар по иранской школе для девочек в Минабе на юге страны был нанесен самим Ираном. Он заявил, что Тегеран неаккуратно пользуется своим вооружением.

С начала военной операции израильские военно-воздушные силы нанесли около 3400 ударов по объектам на территории Ирана, сообщили в ЦАХАЛ.

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта.