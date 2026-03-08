Трамп обвинил Иран в ударе по школе в Минабе, в которой погибли 175 человек

Президент США Дональд Трамп заявил, что удар по иранской школе для девочек в Минабе на юге страны был нанесен самим Ираном. Об этом он заявил на брифинге, который состоялся на борту его самолета.

«По моему мнению, основываясь на том, что я видел, это сделала иранская сторона»,— сказал господин Трамп. Он заявил, что Тегеран неаккуратно и не точно пользуется своим вооружением.

Глава Пентагона Пит Хегсет добавил, что сейчас идет расследование происшествия. «Единственная сторона, которая наносит удары по мирным жителям, — это Иран. Мы считаем, что это было сделано Ираном»,— сообщил он.

Удар по школе девочек в Минабе был нанесен в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. Погибли 175 человек. Иран заявляет, что удар по школе был нанесен с американской военной базы «Аль-Дафра» в ОАЭ. По данным Reuters, военные следователи США полагают, что Вашингтон действительно несет ответственность за произошедшее.