Уиткофф просил Москву не отправлять Ирану разведданные для ударов по войскам США

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон обращался к российским властям с просьбой прекратить передачу Ирану разведданных для ударов по американским войскам. Об этом господин Уиткофф сообщил во время пресс-конференции на борту президентского лайнера.

Отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у Вашингтона доказательства содействия Москвы иранской стороне, президент США Дональд Трамп ответил, что он «не знает». Глава Белого дома заявил, что такая поддержка все равно бесполезна: «Если они и передают информацию, это им не помогает. Если взглянуть на то, что произошло с Ираном за последнюю неделю... она им почти не помогает».

На замечание репортера о том, что своими действиями Россия вовлекает себя в чужой конфликт, а также может рассматривать поддержку Ирана как симметричный ответ на действия США, господин Трамп заявил, что текущий военный потенциал Тегерана уже подорван. «Послушайте, они могут передавать сколько угодно информации, но люди, которым они ее отправляют, уже разгромлены. Россию бы тоже разгромили. Любого бы разгромили. У нас величайшая армия на земле»,— заявил Дональд Трамп.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Россия предоставляет Ирану данные о местоположении и перемещениях американских войск, кораблей и самолетов. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что участие Москвы в конфликте «не имеет значения». При этом она сказала, что Дональд Трамп из-за этого вряд ли откажется от переговорного процесса по Украине. Глава Пентагона Пит Хегсет также уверил, что это «не беспокоит» Вашингтон.