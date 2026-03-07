ЦАХАЛ: Израиль нанес более 3 тыс. ударов по Ирану

С начала военной операции израильские военно-воздушные силы нанесли около 3400 ударов по объектам на территории Ирана, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Эфи Дефрин. Израильская сторона сбросила на Иран около 7500 боеприпасов и нейтрализовала более 150 иранских систем противовоздушной обороны, заявил он.

В выходные Израиль атаковал стратегический производственный комплекс в районе Паршин. По заявлению представителя израильской армии, этот объект включал в себя предприятия по выпуску взрывчатых веществ и компонентов для баллистических ракет, а также научно-исследовательский центр, занимающийся разработкой крылатых ракет, передает его слова «Интерфакс».

Кроме того, ЦАХАЛ отчитался об ударе по крупному заводу Корпуса стражей исламской революции в Шахроде. Там производилось подавляющее большинство ракет, которые Иран использовал для обстрелов израильской территории, заявил Эфи Дефрин.