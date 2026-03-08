Путин поздравил женщин с 8 Марта

Президент России Владимир Путин выступил с поздравлением по случаю 8 Марта. Он выразил восхищение талантами и душевными качествами российских женщин. Заявил, что они добиваются выдающихся успехов в самых разных профессиях, проявляя при этом как лидерские качества и стойкость, так и милосердие и мудрость.

В видеообращении президент отдельно выделил женщин, выполняющих задачи в зоне военных действий, а также работающих в приграничных регионах, в Донбассе и в Новороссии. Владимир Путин поблагодарил их за смелость, мужество и силу духа.

Президент уделил внимание поддержке материнства. Он отметил важность создания условий, которые помогут женщинам совмещать профессиональную карьеру с воспитанием детей, не жертвуя при этом семейным счастьем. В завершение Владимир Путин пожелал женщинам здоровья, успехов и благополучия.