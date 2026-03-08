Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. Объекты энергетической инфраструктуры были серьезно повреждены, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Произошли перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Власти смогут оценить масштаб повреждений только в светлое время суток, написал господин Гладков в Telegram.

По предварительной информации, при обстреле никто не пострадал. Все аварийные службы находятся на местах.