The Times of Israel: сын Али Хаменеи Моджтаба был ранен при атаке

Сын погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтаба был ранен при атаке. Об этом заявила The Times of Israel со ссылкой на сотрудников израильских служб безопасности. По их информации, удар был нанесен на прошлой неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Моджтаба Хаменеи (в центре)

Фото: Vahid Salemi / AP Моджтаба Хаменеи (в центре)

Фото: Vahid Salemi / AP

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит 28 февраля, в первый день совместной операции США и Израиля против исламской республики. 7 марта Иранский совет экспертов сообщил, что заседание по выбору нового лидера состоится в ближайшие сутки.

The New York Times сообщала со ссылкой на источники, что власти Ирана считают Моджтабу Хаменеи главным кандидатом на пост нового лидера. Iran International утверждал, что иранские власти уже избрали его на должность. Израиль объявил, что любой преемник Али Хаменеи станет законной военной целью еврейского государства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ирану подбирают "хорошего лидера"».