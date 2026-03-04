Министр обороны Израиля назвал «целью для ликвидации» любого лидера Ирана

Любой новый лидер Ирана, назначенный вместо прежнего аятоллы Али Хаменеи, станет «целью для ликвидации», заявил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац. Он поручил армии обороны Израиля «подготовиться и действовать всеми средствами для выполнения этой миссии».

Господин Кац пообещал, что Израиль вместе с США продолжат «действовать в полную силу», чтобы «сокрушить возможности режима и создать условия для того, чтобы иранский народ сверг его и заменил». «Каждый лидер, назначенный иранским террористическим режимом для продолжения и руководства планом по уничтожению Израиля, угрозам Соединенным Штатам, свободному миру и странам региона, а также подавлению иранского народа, станет безоговорочной целью для ликвидации»,— написал министр в соцсети X.

США и Израиль 28 февраля начали операцию в Иране. При атаке был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Iran International сообщил, что новым верховным лидером стал сын Али Хаменеи. Иран в ответ наносит удары по Израилю и американским военным базам в странах Ближнего Востока.

