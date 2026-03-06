Ирану подбирают «хорошего лидера»

США действуют как колонизаторы, пытаясь «сменить политическую структуру другого государства и свергнуть демократически избранное правительство», заявили в МИД Ирана, комментируя продолжающиеся атаки на Исламскую Республику. Причин для обвинений в колониализме прибавилось после того, как президент США Дональд Трамп дал понять, что добивается повторения венесуэльского сценария. То есть замены политического руководства страны на такое, которое было бы готово полностью сотрудничать с США. У Вашингтона, по словам Трампа, уже есть шорт-лист тех, кто мог бы стать неплохим верховным лидером Ирана. Моджтабы Хаменеи, который считается фаворитом в борьбе за высший пост в стране, в этом американском списке нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Портрет духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, убитого 28 февраля в результате ракетного удара, в Куала-Лумпуре (Малайзия)

Иран продолжает жить без верховного лидера — эту роль пока на временной основе выполняет аятолла Алиреза Арафи. Как сообщили 6 марта иранские СМИ, совет Корпуса стражей исламской революции, доминирующей военно-политической силы в стране, провел четвертое с начала войны заседание, одним из пунктов повестки которого стала подготовка к созыву Совета экспертов — органа, который как раз и несет ответственность за выбор верховного лидера. «Был составлен план проведения собрания Совета экспертов и представления будущего верховного лидера»,— говорилось в заявлении, текст которого опубликовало агентство Tasnim.

Как сообщала со ссылкой на источники газета The New York Times, Совет экспертов был готов уже 4 марта сообщить о своем выборе, но отложил этот момент по очевидной причине: новый верховный лидер моментально станет приоритетной целью для ударов со стороны США и Израиля.

В качестве выбора Совета экспертов источники газеты называли сына убитого аятоллы Хаменеи — 56-летнего Моджтабу Хаменеи, которого считают даже более радикальным, чем был его отец.

Кроме того, по данным The New York Times, рассматривались еще две кандидатуры: уже упоминавшийся Алиреза Арафи и Хасан Хомейни — внук лидера исламской революции Рухоллы Хомейни.

Президент США Дональд Трамп тем временем дал понять, что как минимум выбор Моджтабы Хаменеи его категорически не устраивает. И вообще, определять кандидатуру будет он, а не какие-то «эксперты». «Они зря теряют время. Сын Хаменеи — слабая фигура… Он для меня неприемлем. Мы хотим кого-то, кто принесет гармонию и мир в Иран»,— заявил глава Белого дома 5 марта в интервью изданию Axios.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Баннер с изображением президента Дональда Трампа на здании Министерства юстиции США в Вашингтоне

При этом Трамп провел параллели с январской венесуэльской операцией, которая привела к захвату американскими военными президента Николаса Мадуро и переходу власти к его бывшей соратнице Делси Родригес. «Я должен участвовать в назначении, как это было с Делси в Венесуэле»,— категорично отметил Трамп. Тем своим назначением республиканец остался полностью доволен — в первую очередь потому, что Венесуэла, как и хотел Трамп, восстановила нефтяное сотрудничество с США.

Показательно, что сразу после начала американо-израильских атак на Иран власти Венесуэлы в правительственном заявлении осудили их, хотя при этом никак не упомянули Вашингтон и лично Трампа. Спустя же несколько часов, когда стало известно о гибели аятоллы Хаменеи, публикация с текстом заявления исчезла из государственных аккаунтов в соцсетях, например со страниц МИДа и министра иностранных дел Ивана Хиля Пинто.

Такой же сговорчивости, как утверждает Дональд Трамп, он ждет и от будущего иранского лидера. Иной расклад, как пояснил президент изданию Axios, вынудит США «через пять лет» снова начинать боевые действия.

В другом интервью, телеканалу NBC News, Трамп уточнил: США хотят, чтобы у иранцев был «хороший лидер», и на примете уже есть «несколько людей, которые могли бы справиться» с управлением Ираном.

Президент США не назвал конкретных имен, но сообщил, что предпринимаются усилия, чтобы эти люди не погибли в ходе войны: «Мы наблюдаем за ними, да».

Венесуэльский сценарий предполагает, что США будут искать нужного человека внутри политической элиты, а не в рядах оппозиции. И в этом смысле сын последнего шаха Реза Пехлеви мало на что может рассчитывать, как не смогла получить власть и лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо. Еще 3 марта Трамп заявил: он не уверен в том, что Пехлеви «проявит себя внутри своей страны» нужным образом.

Подобные заявления вызывают в самом Тегеране негодование. Так, замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде в комментарии агентству ANI заявил, что США действуют как колонизаторы, пытаясь «сменить политическую структуру другого государства и свергнуть демократически избранное правительство» (цитата по ТАСС). Кроме того, дипломат заверил, что иранцы намерены «сопротивляться до последнего патрона и последнего солдата».

6 марта Иран продолжал наносить удары по целям в Израиле и странах Персидского залива. При этом Центральный штаб военного командования Ирана объявил, что в ближайшие дни удары по позициям противника «станут еще сильнее и масштабнее».

То, что ожидать деэскалации не приходится, дают понять и в Вашингтоне. США и Израиль заявили об успешном завершении первой фазы войны (в ходе нее якобы было уничтожено 80% иранских систем ПВО и более 60% пусковых установок баллистических ракет) и переходе к новому этапу. Как заявил глава Пентагона Пит Хегсет, США «только начали воевать».

