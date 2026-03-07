Власти Ирана анонсировали заседание по выбору лидера страны в ближайшие сутки

Заседание Совета экспертов Ирана по выбору нового верховного лидера страны должно пройти в ближайшие 24 часа. Об этом сообщил член совета Хосейн Мозаффари.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хосейн Мозаффари

Фото: @Mozaffari GHolamhossein Хосейн Мозаффари

Фото: @Mozaffari GHolamhossein

«Представители народа в Совете экспертов, как и вы, с нетерпением ждут создания условий для проведения заседания и обсуждения выбора нового лидера»,— сказал Хосейн Мозаффари (цитата по Fars).

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит 28 февраля, в первый день совместной операции США и Израиля против исламской республики. Иранский Совет экспертов сообщил, что определил кандидатов на должность нового лидера.

Iran International утверждал, что иранские власти уже выбрали на должность сына Али Хаменеи Моджтабу. Израиль объявил, что любой преемник Али Хаменеи станет законной военной целью еврейского государства.

