КСИР: атаку на школу в Иране осуществили с американской авиабазы в ОАЭ

Атаку на начальную школу для девочек в городе Минаб на юге Ирана осуществили с американской авиабазы Аль-Дхафра в ОАЭ, заявил Корпус стражей исламской революции. Заявление приводит Tasnim.

Иран нанес «удар возмездия» по авиабазе Аль-Дхафра, заявил КСИР. При атаке были разрушены склады с американскими беспилотниками и самолетами, утверждается в заявлении.

Школа «Шаджаре Тайебе» попала под удар во время ракетной атаки США и Израиля 28 февраля. По информации КСИР, при атаке погибли 165 человек. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщал о 171 жертве и 90 пострадавших. Представители американской администрации признали, что США наносили удары по району, где находится школа, сообщил NBC News.