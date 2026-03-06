Белый дом: операция США против Ирана будет длиться 4-6 недель

США будут проводить операцию против Ирана от четырех до шести месяцев, чтобы достичь своих целей. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Фото: Nathan Howard / Reuters Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт

«Мы ожидаем, что (операция будет длиться.— “Ъ”) от четырех до шести недель, и мы успешно продвигаемся к достижению этих целей»,— сказала госпожа Левитт. Она отметила, что США «сами определяют, когда Иран более не представляет угрозы».

28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. Операция с американской стороны называлась «Эпическая ярость». В ответ Тегеран атаковал Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. 3 марта президент США Дональд Трамп заявил, что страна располагает запасами для «вечной войны», и сказал, что слишком поздно вести переговоры с Ираном. Иранские власти в ответ выразили готовность «сколько угодно» противостоять США и Израилю. Сегодня американский президент призвал республику к безоговорочной капитуляции.