Израиль и США атаковали Иран. Восьмой день

7 марта США пообещали нанести Ирану «самый масштабный удар». Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным сказал, что Иран ожидает поддержки России и не наносил удары по Азербайджану. Позднее в телеобращении он извинился перед соседями по региону за удары и пообещал прекратить их, если те прекратят поддерживать операцию США и Израиля. Аэропорт Дубая атаковал дрон, работа воздушной гавани временно приостановлена. Что происходит в зоне ближневосточного конфликта — в онлайн-трансляции «Ъ».

14:39. Израильские самолеты разбомбили поликлинику в пригороде Бейрута. На момент удара никого в здании не должно было быть. Об этом сообщили «РИА Новости» очевидцы.

14:34. Дональд Трамп анонсировал «очень сильный» удар по Ирану из-за «плохого поведения» Тегерана. Он пообещал ударить по тем районам, которые ранее не рассматривались в качестве целей.

14:19. Саудовская Аравия сообщила о массированной атаке на свое крупнейшее нефтяное месторождение под управлением Saudi Aramco. Было перехвачено более 20 БПЛА

14:17. Французская судоходная компания CMA CGM ввела топливный сбор на все перевозки из-за ситуации на Ближнем Востоке.

14:00. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствовал заявление президента Ирана об отказе от атак на соседние страны. Об этом сообщил его пресс-секретарь.

13:52. Цены на бензин в США после начала операции против Ирана выросли за неделю на 14%. Это наиболее высоких показателей с 2024 года, пишет The New York Times.

13:37. Иран объявил о начале новой волны ракетных атак, сообщает агентство Fars.

13:37. Сообщения о случаях проникновения бойцов из Ирака в Иран ложны, сообщил командующий иракскими пограничными войсками Мухаммед Сакр агентству INA.

13:36. Российские автомобили продолжают штатно выезжать из Ирана через КПП «Астара», сообщили в Минтрансе России.

13:24. Минобрнауки рекомендовало российским студентам в ОАЭ встать на консульский учет, сообщили «РИА Новости» в ведомстве. Это необходимо для оперативной связи из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке.

13:09. Иран нанес удары по авиабазе США «Аль-Дафра» в ОАЭ, говорится в заявлении КСИР.

13:06. Иран потребовал от ЮНЕСКО немедленного предоставления «усиленной защиты» всем объектам всемирного наследия на территории страны. Об этом сообщает Irna со ссылкой на письмо замминистра культуры страны.

13:05. ПВО Бахрейна сбила 86 ракет и 148 БПЛА с начала эскалации в регионе, говорится в заявлении министерства обороны Бахрейна.

12:56. США попросили у Украины помощи с перехватом иранских беспилотников. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

12:52. Израиль зафиксировал пуск ракет из Ирана в сторону израильской территории, работает ПВО. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.

12:14. США могут дополнительно смягчить санкции против российской нефти из-за войны с Ираном, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

12:13. У США есть разведданные, свидетельствующие о том, что Китай может готовиться к оказанию Ирану финансовой помощи, а также к поставкам запасных частей и компонентов ракет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

12:10. Из стран Ближнего Востока в Россию за неделю вывезли 28 тыс. человек, сообщил Минтранс РФ. Сегодня из ОАЭ и Омана планируется вывезти 9,2 тыс. пассажиров на 43 рейсах.

12:06. В Бахрейне отразили очередную атаку Ирана. Силы ПВО перехватили две ракеты и один беспилотник сегодня утром, пишут в СМИ.

11:58. Международный аэропорт Дубая частично возобновил работу.

11:47. Пентагон неожиданно снял с учений элитную дивизию ВДВ для возможной заброски в Иран. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

11:35. Армия Израиля заявила, что начала новую масштабную серию ударов по правительственным объектам в Тегеране и Исфахане. Об этом сообщает ТАСС.

11:34. США пытаются спешно заменить поврежденную радиолокационную систему противоракетной обороны THAAD в Иордании, пишет The Wall Street Journal. По данным издания, эта установка является «критически важным компонентом ракетной системы наземного базирования».

11:06. Крупные нефтяные компании начали сокращать персонал на нефтяных месторождениях в Ираке и Кувейте, пишет Reuters.

11:06. Аэропорт Дубая приостановил работу из-за ударившего по нему дрону.

10:55. Жертв и пострадавших среди российских граждан в Иране нет, сообщили ТАСС в посольстве РФ.

10:54. Пезешкиан призвал Россию поддержать «законные права иранского народа перед лицом агрессии» со стороны США и Израиля.

10:53. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил Владимиру Путину, что Иран не атаковал Азербайджан. Он назвал эти заявления слухами и «заговором врагов», цель которых — подорвать отношения между двумя странами.

10:51. Иран нанес удар по очередному нефтяному танкеру в Ормузском проливе после того, как тот проигнорировал все предупреждения, сообщила пресс-служба КСИР.

10:50. Международный аэропорт Дубая приостановил свою работу, сообщает пресс-служба правительства эмирата.

10:50. Временный руководящий совет Ирана постановил не наносить больше удары по странам региона, если нет атак с их территории, сообщает президент Масуд Пезешкиан.