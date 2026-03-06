ООН заявила о более 1 тыс. погибших в Иране при ударах США и Израиля
Более 1 тыс. человек погибли в Иране, более 100 гражданских объектов были повреждены. Об этом на брифинге сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер.
Том Флетчер, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам
Фото: Jeenah Moon / Reuters
«Вчера я разговаривал с постоянным представителем Ирана (при ООН.— “Ъ”). Я подтвердил готовность ООН помочь гражданскому населению, нуждающемуся в гуманитарной поддержке»,— сказал господин Флетчер (цитата по ТАСС). До этого представитель Красного Полумесяца Моджтаба Халиди сообщил, что как минимум 940 человек погибли при ударах США и Израиля по Ирану.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что организация пока не может оценить последствия удара по начальной школе в иранском Минабе. По его словам, из-за боевых действий в Иране ООН пока не может отправить больше сотрудников, чтобы провести расследование. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщал о 171 жертве и 90 пострадавших. Сейчас в исламской республике находятся 458 сотрудников ООН, сказал господин Дюжаррик.
28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. В ответ республика атаковала Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. 3 марта президент США Дональд Трамп заявил, что страна располагает запасами для «вечной войны». Сегодня он потребовал от Исламской республики безоговорочной капитуляции.