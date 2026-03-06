ООН заявила о более 1 тыс. погибших в Иране при ударах США и Израиля

Более 1 тыс. человек погибли в Иране, более 100 гражданских объектов были повреждены. Об этом на брифинге сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Том Флетчер, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам

Фото: Jeenah Moon / Reuters Том Флетчер, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам

Фото: Jeenah Moon / Reuters

«Вчера я разговаривал с постоянным представителем Ирана (при ООН.— “Ъ”). Я подтвердил готовность ООН помочь гражданскому населению, нуждающемуся в гуманитарной поддержке»,— сказал господин Флетчер (цитата по ТАСС). До этого представитель Красного Полумесяца Моджтаба Халиди сообщил, что как минимум 940 человек погибли при ударах США и Израиля по Ирану.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что организация пока не может оценить последствия удара по начальной школе в иранском Минабе. По его словам, из-за боевых действий в Иране ООН пока не может отправить больше сотрудников, чтобы провести расследование. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщал о 171 жертве и 90 пострадавших. Сейчас в исламской республике находятся 458 сотрудников ООН, сказал господин Дюжаррик.

28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. В ответ республика атаковала Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. 3 марта президент США Дональд Трамп заявил, что страна располагает запасами для «вечной войны». Сегодня он потребовал от Исламской республики безоговорочной капитуляции.